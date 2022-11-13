В здании бывшего вокзала в Тарховке открылась сырная лавка

В деревянном здании бывшего железнодорожного вокзала в Тарховке провели ремонтно-восстановительные работы, после чего там появился магазин торговой сети "Сырная биржа", известили активисты "Живого города" у себя в сообществе во "ВКонтакте".

Здание получило нового арендодателя в первой половине текущего года, к ремонту рабочие приступили в июне.

Платформа Тарховка открылась в 1894 году, когда был запущен участок пути Раздельная — Сестрорецк Приморской железной дороги. Тогда же там построили деревянное здание, ставшее вокзалом.

Существует предположение, что в доме могла некогда располагаться церковь Александра Невского, возведённая в 1914-1917 годах. Её закрыли в 1928 году, после чего здание перевезли в Тарховку.

На протяжении длительного времени объект пустовал и не использовался по назначению. В 2014 году в РЖД объявили о планах снести здание. Тогда градозащитники обратились за поддержкой в КГИОП, попросил наделить дом охранным статусом. Комитет, впрочем, активистам отказал. Несмотря на это, в 2016 году РЖД прислушалась к мнению горожан и заявила, что здание будет сохранено.

Фото: "Сырная биржа" / "ВКонтакте"