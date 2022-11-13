Ущерб от пожара в Вениаминовской церкви в Янино оценили в 5 млн рублей

Настоятель церкви Священномученика Вениамина, расположенной в посёлке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти, известил, что ущерб из-за пожара, случившегося поздним вечером 12 ноября, может достигать 5 млн рублей, передаёт 78.ru.

Пламя уничтожило большую часть внутреннего убранства церкви, существенно сгорел также купол. В результате инцидента пострадавших не было, причины возгорания выясняют специалисты.

На пульт МЧС сообщение о пожаре поступило в 22:40. Горение распространилось с алтарной части религиозного объекта на остальную обстановку. Пламя охватило площадь в 88 кв. метров.

На месте работали 12 спасателей и три единицы пожарного расчёта. Полностью ликвидировать последствия возгорания удалось только к 5 часам утра.

Фото: паблик "Храм свщмч. Вениамина Петроградского в Янино-1" во "ВКонтакте"