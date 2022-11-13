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Новости 14:41

Рогозин намерен остаться в зоне спецоперации до победы России

фото ЗакС политика Рогозин намерен остаться в зоне спецоперации до победы России

Бывший руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, в настоящее время пребывающий на передовой, заявил о готовности остаться в зоне военной спецоперации до "победы", пишет РИА Новости.

"Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело - я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа", - заключил Рогозин.

Также чиновник сообщил, что он и его соратники из группы военных советников "Царские волки" находятся на передовой с теми, "кто отвечает за оснащение батальонов". По словам Рогозина, столь активная вовлечённость в процесс не позволяет ему "оторваться" от подобных действий.

 


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