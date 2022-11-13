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Новости 16:59

Ночью петербургскую полицию извещали о "минировании" 72 станций метро

фото ЗакС политика Ночью петербургскую полицию извещали о "минировании" 72 станций метро

Минувшей ночью неизвестный сообщил о "минировании" 72 станций петербургского метрополитена, отправив послание "взрывоопасного" характера на почту городской подземки, информирует МК.

В правоохранительных органах Северной столицы решили не проводить массовую эвакуацию на станциях. Ближе к трём часам ночи все проверочные мероприятия были завершены, никаких опасных предметов силовики не обнаружили.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела и ищет злоумышленника.

Последняя волна лжеминирований в Петербурге прошла в начале ноября: тогда на улицу эвакуировали более тысячи человек.


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