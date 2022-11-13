В Стамбуле на популярной туристической улице прогремел взрыв: полиция рассматривает версию теракта

В Стамбуле на пешеходной и популярной у туристов улице Истикляль произошёл взрыв, известил мэр города Али Ерликая у себя в Twitter. В результате инцидента пострадали не менее 11 человек, есть также погибшие.

"На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", - отчитался Ерликая.

Указывается, что недалеко от места взрыва на той же улице расположено Генконсульство РФ.

Турецкие правоохранители не отрицают, что произошедшее могло быть терактом, такая версия рассматривается, пишет РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

Сообщается также, что власти страны ввели временный запрет на публикацию новостей, которые связаны со взрывом.

Обновлено в 17:47.

Власти Турции сообщили о четырёх погибших и 38 пострадавших после взрыва в Стамбуле.