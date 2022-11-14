"Известия": Кабмин отклонил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, сообщили 14 ноября "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Авторами проекта выступили члены думской фракции ЛДПР с председателем партии Леонидом Слуцким во главе.

Проект предполагал проведение перерасчета работающим пенсионерам страховых пенсий по старости в соответствии с максимальным значением индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех) и возобновление индексации этих выплат.

В заключении правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что "выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования", передают "Известия". В случае прекращения пенсионером трудовой деятельности размер страховой части пенсии и фиксированной выплаты к ней станет начисляться с учетом всех индексаций за время работы гражданина, добавило издание.

Всего, согласно финансово-экономическому обоснованию правительства, индексация пенсий потребовала бы привлечения дополнительных ассигнований в размере 538 миллиардов рублей в 2023 году, следует из данных газеты. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил "Известиям", что партия предлагает изыскать их "из Фонда национального благосостояния или найти их за счет сокращения расходов".