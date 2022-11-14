ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:24

"Известия": Кабмин отклонил индексацию пенсий работающим пенсионерам

фото ЗакС политика "Известия": Кабмин отклонил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство отклонило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, сообщили 14 ноября "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Авторами проекта выступили члены думской фракции ЛДПР с председателем партии Леонидом Слуцким во главе.

Проект предполагал проведение перерасчета работающим пенсионерам страховых пенсий по старости в соответствии с максимальным значением индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех) и возобновление индексации этих выплат.

В заключении правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что "выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования", передают "Известия". В случае прекращения пенсионером трудовой деятельности размер страховой части пенсии и фиксированной выплаты к ней станет начисляться с учетом всех индексаций за время работы гражданина, добавило издание.

Всего, согласно финансово-экономическому обоснованию правительства, индексация пенсий потребовала бы привлечения дополнительных ассигнований в размере 538 миллиардов рублей в 2023 году, следует из данных газеты. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов заявил "Известиям", что партия предлагает изыскать их "из Фонда национального благосостояния или найти их за счет сокращения расходов".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама