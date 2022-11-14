Вице-премьер Чернышенко поручил развивать турмаршруты по местам боевой славы

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры, Агентством стратегических инициатив и регионами подготовить список туристических маршрутов по местам боевой славы, а также проинформировать об этом граждан, следует из сообщения кабмина от 14 ноября. Сделать это следует в срок до середины января 2023 года.

Чернышенко сослался на рекомендации со стороны президента Владимира Путина по созданию в каждом российском регионе маршрутов "для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины". Также вице-премьер выразил мысль, что посещение мемориалов наравне с рассказами о воинских подвигах должны стать частью воспитания молодежи в патриотическом духе.

В ответ директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева высказалась о том, что создание подобных маршрутов укрепит "связь граждан нашей страны, и прежде всего подрастающего поколения, с историей родного государства" и даст им возможность "проникнуться величием совершённых подвигов и оценить масштаб России". По ее заверениям, имеющийся у АСИ опыт позволит "достаточно быстро разработать карту таких путешествий".