Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга упали за год более чем на четверть

Общий объем вложений в коммерческую недвижимость Петербурга за первые девять месяцев 2022 года составили более 76 миллиардов рублей, говорится в отчете консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank St. Petersburg) от 14 ноября. Это на 28% ниже показателей за тот же период 2021 года (106 миллиардов рублей).

Как отмечается, 55% инвестированных средств пришлись на площадки под девелопмент. При этом, если годом ранее в земельные участки был инвестирован 81 миллиард рублей, то за три квартала 2022 года — только 42 миллиарда рублей. Кроме того, еще 20 миллиардов рублей были вложены в офисную недвижимость, что на 38% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

"Наибольший прирост инвестиций показали сегменты складской/индустриальной, а также гостиничной недвижимости, увеличившись каждый на 55% по сравнению с прошлым годом", — отметили в NF Group. По данным аналитиков, в абсолютных значениях цифры составили восемь и 5,6 миллиардов рублей соответственно.

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