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Новости 11:55

Правила установки мемориальных досок в Петербурге предложили упростить

фото ЗакС политика Правила установки мемориальных досок в Петербурге предложили упростить

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступили поправки в городской закон о мемориальных досках. Документ подготовила фракция "Справедливая Россия – За правду".

Разрешить увековечивать память о почетных гражданах Петербурга предлагается без ограничения срока со дня смерти. В настоящее время установить мемориальную доску можно только через пять лет после ухода почетного горожанина. 

Срок со дня смерти других выдающейся личностей предложили снизить с 30 до 5 лет. При установке мемориальной доски в границах охранных зон объектов культурного наследия — до 25 лет.

Для увековечивания памяти о выдающемся событии, согласно проекту, должно пройти 25 вместо 30 лет.

Действующие ограничения в "Справедливой России – За правду" назвали "неоправданными".


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