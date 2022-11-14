Правила установки мемориальных досок в Петербурге предложили упростить

На рассмотрение Законодательного собрания Петербурга поступили поправки в городской закон о мемориальных досках. Документ подготовила фракция "Справедливая Россия – За правду".

Разрешить увековечивать память о почетных гражданах Петербурга предлагается без ограничения срока со дня смерти. В настоящее время установить мемориальную доску можно только через пять лет после ухода почетного горожанина.

Срок со дня смерти других выдающейся личностей предложили снизить с 30 до 5 лет. При установке мемориальной доски в границах охранных зон объектов культурного наследия — до 25 лет.

Для увековечивания памяти о выдающемся событии, согласно проекту, должно пройти 25 вместо 30 лет.

Действующие ограничения в "Справедливой России – За правду" назвали "неоправданными".