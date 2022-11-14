Роспотребнадзор запустил в Петербурге горячую линию для клиентов такси и каршеринга

Управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти запустило горячую линию для клиентов такси и каршеринга, говорится в сообщении службы от 14 ноября.

В период с 14 по 25 ноября специалисты Роспотребнадзора совместно с сотрудниками регионального Центра гигиены и эпидемиологии будут консультировать граждан "по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршеринга", уточнила пресс-служба РПН.

Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 17:00 с перерывом между 12:00 и 13:00. Обратиться можно по номеру петербургского Управления службы 8 (812) 764-02-34, а также по номерам единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43 и "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" 8 (812) 679-67-07.

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