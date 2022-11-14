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Новости 13:29

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность французской НПО Open Press*

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность французской НПО Open Press*

Генеральная прокуратура сообщила 14 ноября о признании французской неправительственной организации Open Press* нежелательной на территории России. Как следует из заявления надзорного ведомства, деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации "Open Press"* (Французская Республика)", — известила пресс-служба Генпрокуратуры.

Информация о признании НПО нежелательной направлена в Министерство юстиции для внесения в соответствующий перечень с последующим обнародованием.

*Генпрокуратура признала Open Press нежелательной организацией на территории РФ


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