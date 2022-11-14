В Петербурге завершается сезон посадки деревьев

Петербургские садовники продолжили на прошлой неделе посадки деревьев и кустарников благодаря относительно теплой погоде, известил 14 ноября городской комитет по благоустройству. В частности, работники садово-паркового предприятия "Колпинское" посадили в своем районе 188 деревьев, а в парке 300-летия Петербурга были высажены 17 сосен.

"Также перед завершением агротехнического периода одна из важнейших задач специалистов — утепление торфом приствольных кругов деревьев", — говорится в сообщении комитета.

Подведомственные комблагу предприятия проводили влажную уборку дорог в то время, пока температура воздуха на улице была положительной. За прошедшую неделю было израсходовано 23 тысячи кубометров воды, в том числе с применением моющих средств.

Теперь же дорожная техника обрабатывает проезжую часть городских дорог антигололедными средствами для минимизации риска ДТП. "Наиболее эффективным средством при нынешней погоде, когда днем еще достаточно тепло, а ночью заметно холодает, является солевой раствор, — заявили в комитете по благоустройству. — К тому же он более щадящий для окружающей среды, так как при меньшем количестве соли удается обработать большую площадь".

В комблаге указали на круглосуточную работу дежурной службы. Задать свои вопросы об уборке улиц горожане могут по номеру 314-60-13.

Фото: gov.spb.ru