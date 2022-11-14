Суд в Петербурге отправил в колонию строгого режима пятерых бывших таможенников

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к реальным срокам пятерых бывших сотрудников Южного таможенного поста городской таможни в рамках коррупционного дела. Дмитрий Романов, Александр Прокофьев, Владислав Киселев, Александр Демянцевич и Александр Максюта получили от семи лет до семи лет и восьми месяцев колонии строгого режима по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки), сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Каждого также оштрафовали на 1,5 млн рублей, запретив в течение пяти лет занимать государственные должности.

По версии следствия, фигуранты дела договорились с представителями ООО "Интенсивик брокер" и его контрагентами об упрощенном контроле и досмотре грузов за регулярное вознаграждение. Из материалов дела следует, что в 2019-2020 годах с каждой партии плодоовощной и иной продукции таможенники получали 2 тысячи рублей, а с каждой партии цветочной продукции - 8 тысяч рублей, причем во втором случае сумма со временем выросла до 15 тысяч рублей. Таким образом за весь указанный период подельники получили 763,5 тысяч рублей в виде взяток.

Свою вину подсудимые признали частично, заявив о неорганизованном характере преступлений и о меньшем, чем им вменили, размере коррупционных вознаграждений.