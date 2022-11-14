В Москве задержали двоих журналистов "Радио Свобода"*

Столичные полицейские задержали двоих человек, сотрудничающих с "Радио Свобода"*, о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"**. В отдел полиции увезли журналистку радиостанции Елизавету Мовчан и внештатного автора Юрия Лебедева.

Задержания произошли в момент, когда оба медиасотрудника, исполняя редакционное задание, вели опрос прохожих. Полицию вызвал один из респондентов. Что именно вменяется журналистам, на данный момент неизвестно. Их увезли в ОВД "Марьина Роща".

*Минюст внес "Радио Свобода" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов