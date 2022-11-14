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Новости 17:35

Минкульт запретил показ в кинотеатрах документального фильма "Голод" о 1920-х годах

фото ЗакС политика Минкульт запретил показ в кинотеатрах документального фильма "Голод" о 1920-х годах

Российское Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма "Голод", рассказывающего о событиях 1920-х годов, о чем в своем аккаунте в социальной сети сообщил один из его создателей Александр Архангельский. Чиновники апеллируют к тому, что картина якобы содержит сведения, запрещенные к распространению в России.

"Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921-23 годах был голод?", - удивляется сценарист.

Он указывает, что фильм лишен каких-либо авторских комментариев и целиком строится на различных документах и цитатах. Архангельский также подчеркивает, что отзыв прокатного удостоверения не тождественен полному запрету произведения. Соавтор работы рассчитывает, что в ближайшем времени картина будет доступна на YouTube.


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