Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Президент Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок прохождения воинской службы. Документ, опубликованный на сайте Кремля, представляет собой поправки в президентский указ от 16 сентября 1999 года. Тогда Путин находился в должности премьер-министра. Утвержденный в понедельник нормативный акт предоставляет возможность служить в российской армии гражданам других стран.

В новой редакции документа, среди прочего, говорится, что несение военной службы "осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - по призыву".

Кроме того, текст указа регламентирует прохождение иностранцами военной службы в мирное время: в том числе, он определяет порядок заключения и расторжения контракта.