Из Ленинградского зоопарка уволили директора

У Ленинградского зоопарка сменился директор: временно руководить им вместо Ирины Скибы назначили биолога Юрия Журавлева, о чем сообщает пресс-служба комитета по культуре. В настоящее время в разделе "Администрация" на сайте зоопарка не фигурируют ни прежний, ни нынешний директор.

"Также принято решение о реорганизации — из ГУПа зоопарк станет бюджетным учреждением культуры, что должно сделать его работу более плановой и прозрачной", - прокомментировал событие глава комитета Федор Болтин.

Как пишет "Фонтанка", в Смольном приняли решение об увольнении Скибы еще в конце октября, однако в день выпуска приказа экс-директор ушла на больничный и не смогла ознакомиться с документом своевременно. После этого комитет попросил правоохранительные органы проверить законность получения больничного.