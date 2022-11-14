У петербургского завода хотят отсудить более 800 млн рублей

Промысловая компания "Мурмансельдь 2" пытается взыскать с петербургского судостроительного завода "Пелла" более 823 млн рублей, о чем пишет "Деловой Петербург". Стороны сотрудничали с 2017 года: мурманская фирма заказала у верфи четыре рыболовных траулера в рамках госпрограммы, позволяющей получить квоты на вылов рыбы компаниям, которые заказали корабли у российских производителей.

Четырьмя годами позже контрагенты договорились о том, что "Пелла" вернет заказчику авансовый платеж, компенсирует убытки из-за нарушения сроков контракта и выплатит неустойку в размере 4 млн евро. Несмотря на это, "Мурмансельди 2" удалось получить от делового партнера только 32 млн рублей в качестве возвращенного аванса.

Слушание по делу состоится в середине декабря.

РБК Петербург обратил внимание, что в прошлом году из-за несоблюдения сроков контракта с "Пеллой" пыталось судиться Минобороны, в конечном счете не сумевшее выиграть дело.