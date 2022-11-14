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Новости 18:39

Беглов исключил из совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт

фото ЗакС политика Беглов исключил из совета по культуре Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился исключить из городского совета по культуре и искусству художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), народную артистку России Ксению Раппопорт и бывшего заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. Постановление от 10 ноября опубликовано на сайте электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.

Все трое исключенных ранее публично осудили специальную военную операцию в Украине. Также из состава совета вышел бывший директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара. 

Совет по культуре и искусству действует с 2011 года. Его возглавляет лично Беглов. Среди членов совета - директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, его сын и вице-губернатор Борис Пиотровский, актер Михаил Боярский, актриса и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин и другие. 


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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