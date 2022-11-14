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Новости 18:52

Россия ввела санкции против актера Джима Керри

фото ЗакС политика Россия ввела санкции против актера Джима Керри

Канадско-американский киноактер Джим Керри попал под новые российские санкции, что отражено в новейшем пресс-релизе Министерства иностранных дел. В новом "стоп-листе" из ста граждан Канады он занял 88 строчку.

Мера преподносится как ответная и продиктованная регулярным накладыванием санкций на россиян "канадскими русофобскими властями". Российское внешнеполитическое ведомство считает, что 60-летний Керри "непосредственно вовлечен в формирование агрессивного антироссийского курса".

В новом списке от МИД также обращает на себя внимание Стефан Бандера, приходящийся родным внуком Степану Бандере.


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