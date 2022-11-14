Петербургским ветеранам перечислят выплаты к 80-летию прорыва блокады

Смольный выделит средства на выплаты ветеранам, приуроченные к 80-летию со дня прорыва ленинградской блокады, который будет отмечаться 18 января следующего года. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на губернатора Александра Беглова, напомнившего о своей поправке, которую депутаты ЗакСа одобрили на прошлой неделе.

"Это единовременная выплата. На её обеспечение предусмотрели в бюджете более полутора миллиардов рублей", - приводится цитата Беглова.

Глава города позиционирует поправку как подарок.