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Новости 19:26

Петербургским ветеранам перечислят выплаты к 80-летию прорыва блокады

фото ЗакС политика Петербургским ветеранам перечислят выплаты к 80-летию прорыва блокады

Смольный выделит средства на выплаты ветеранам, приуроченные к 80-летию со дня прорыва ленинградской блокады, который будет отмечаться 18 января следующего года. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на губернатора Александра Беглова, напомнившего о своей поправке, которую депутаты ЗакСа одобрили на прошлой неделе.

"Это единовременная выплата. На её обеспечение предусмотрели в бюджете более полутора миллиардов рублей", - приводится цитата Беглова.

Глава города позиционирует поправку как подарок.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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