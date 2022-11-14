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Новости 20:44

В следующем году из поездов запретят высаживать подростков без билета

фото ЗакС политика В следующем году из поездов запретят высаживать подростков без билета

Генпрокуратура инициировала внесение корректив в правила перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом, согласно которым безбилетников до 16 лет нельзя будет высаживать из поездов. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

Нынешней осенью Минтранс согласился с позицией и предложением Генпрокуратуры, после чего Минюст зарегистрировал новый приказ. Обновленные правила вступят в силу 1 сентября следующего года. 

Согласно приказу, представители перевозчика лишатся права высаживать "зайцев" подросткового возраста, но при этом они будут обязаны передавать таковых нарушителей силам правопорядка.


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