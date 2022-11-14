КС счел недопустимым бессрочный запрет на профессию для адвокатов, лишенных статуса

Конституционный суд выпустил постановление, признающее противоречащим основному закону введение бессрочного запрета на профессию для адвокатов, которых лишили статуса по дискредитирующим основаниям (в частности, из-за совершения ими умышленного преступления). К такому выводу пришли, изучив дело юриста Сергея Шалавина, которого лишили адвокатского статуса в середине 2000-х годов из-за привлечения к уголовной ответственности.

Суть правовой коллизии в том, что в 2021 году вступила в силу поправка, запрещающая представлять в судах интересы фигурантов уголовных дел адвокатам, лишенным статуса. В своей жалобе Шалавин посетовал, что фактически речь идет об обратной силе закона, поскольку его "разжалование" из-за судимости случилось задолго до принятия новейшей поправки.

"Бессрочность запрета серьезно влияет на трудоустройство по юридической специальности, ставит бывших адвокатов в неравные условия с другими гражданами", - решили члены КС.

При этом сам запрет быть представителем в судах для осужденных по умышленным преступлениям в постановлении под сомнение не ставится: утверждается, что он нужен для "защиты правового порядка в целом". Резюмируя дело Шалавина, КС потребовал его пересмотра.