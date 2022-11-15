В ООН заявили о достижении рубежа в восемь миллиардов человек на планете

Население Земли достигло отметки в восемь миллиардов человек, сообщила 15 ноября пресс-служба ООН на основании собственных подсчетов. Это событие в организации назвали "важной вехой в развитии человечества".

Согласно информации ООН, для увеличения численности населения планеты на один миллиард потребовалось 12 лет. При этом отметки в девять миллиардов человечеству потребуется приблизительно 15 лет, что говорит о замедлении темпов роста численности населения.

Согласно ожиданиям организации, увеличение населения еще на один миллиард человек следует ожидать приблизительно в 2037 году.

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