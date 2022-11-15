Кабмин расширил возможность бесплатных авиаперелетов для тяжело больных детей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении детям с тяжелыми заболеваниями возможности бесплатных авиаперелетов к месту лечения и обратно, сообщила 15 ноября пресс-служба правительства. Согласно документу, соответствующую возможность с 1 января 2023 года получат дети-инвалиды онкологическими, гематологическими, иммунологическими заболеваниями и хронической почечной недостаточностью.

"Решение коснётся детей-инвалидов, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящихся на гемодиализе. Оно также будет распространяться на их родителей или сопровождающих", — указали в правительстве. При этом возможность бесплатного перелета будет предоставляться лишь в тех случаях, если время в пути по железной дороге будет превышать 12 часов либо же расстояние до места лечения окажется более одной тысячи километров.

Ранее бесплатные перелеты предоставлялись детям-инвалидам с заболеваниями или травмами спинного мозга, а также детям с инвалидностью, проживающим на Дальнем Востоке или на территориях, не имеющих железнодорожного сообщения.