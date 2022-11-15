Период разводки закончился для трех мостов на рукавах Невы

Начиная с 15 ноября в Петербурге завершился навигационный период для разводки Сампсониевского, Гренадерского и Кантемировского мостов, сообщила пресс-служба "Мостотреста". В то же время разводка мостов на Неве, Большой и Малой Неве продолжится до 30 ноября.

"За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки", — отметили в пресс-службе учреждения.

Например, из-за технических работ с 15 по 19 ноября по ночам с 01:30 до 04:30 будет прекращаться автомобильное движение по Кантемировскому мосту.

В декабре ожидаются технологические разводки переправ по специальному графику для их подготовки к зиме. Соответствующее расписание "Мостотрест" будет публиковать отдельно.

Фото: Telegram-канал "Мосты Петербурга"