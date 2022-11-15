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Новости 11:38

Верховный суд высказался за отказ от полного оглашения приговора в суде

фото ЗакС политика Верховный суд высказался за отказ от полного оглашения приговора в суде

Пленум Верховного суда одобрил к внесению на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, рассказало 15 ноября ТАСС. Суть изменений сводится к отказу от оглашения в суде текста приговора целиком.

Согласно предложенным поправкам, текст приговора будет составляться полностью, однако оглашению в суде будут подлежать только его вводная и резолютивная части с информацией о личности подсудимого, вменяемой ему статье и о вынесенном решении по делу. Полный текст предлагается вручать непосредственно подсудимому, его защитнику и обвинителю, а при наличии соответствующих ходатайств — также потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику и их представителям.

Одновременно ВС предлагает выдавать на руки участникам процесса текст решения незамедлительно после оглашения его вводной и резолютивной частей. Сейчас на это установлен пятидневный срок.


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