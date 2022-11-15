Петербург направил два миллиарда рублей на поддержку промышленных предприятий

Фонд развития промышленности Петербурга докапитализирован на сумму в размере двух миллиардов рублей из городского бюджета, сообщила 15 ноября пресс-служба губернатора. В результате общая капитализация фонда возросла до 5,18 миллиарда рублей.

Комментируя известие, Александр Беглов заявил об эффективности большинства промышленных предприятий, расположенных на территории Петербурга. "Город поддерживает их, чтобы они развивали производство. В первую очередь — производящие необходимую стране продукцию и экспортоориентированные предприятия", — высказался он.

Согласно правилам, промпредприятия могут претендовать на льготные займы до полумиллиарда рублей по ставке до 5 % годовых. В 2022 году фонд выдал в общей сложности 22 таких займа на общую сумму 1,396 миллиарда рублей. Всего сейчас фонд осуществляет поддержку по 14 программам, а за семь лет работы он перечислил предприятиям займы на почти 4,5 миллиарда рублей.

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