Суд оштрафовал петербуржца за пинок полицейского

Красногвардейский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Дудина по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ), рассказала 15 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, инцидент с участием Дудина произошел в ночь на 3 сентября у дома № 2 по проспекту Косыгина после того, как инспектор ДПС попытался задержать его за неповиновение требованиям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ). В ответ на требования силовика проследовать в 13-й отдел полиции Дудин "умышленно нанес последнему 1 удар ногой по правой ноге, чем причинил потерпевшему физическую боль, а также нарушил нормальную деятельность органов власти и подорвал их авторитет перед лицом общества", пересказала судебная пресс-служба.

Суд установил, что Дудин был ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, на учетах не состоит и воспитывает двоих детей. В качестве наказания петербуржцу назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.