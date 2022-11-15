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Новости 16:27

Путин присвоил звания городов воинской славы Мариуполю и Мелитополю

фото ЗакС политика Путин присвоил звания городов воинской славы Мариуполю и Мелитополю

Президент Владимир Путин подписал указы о наделении Мариуполя и Мелитополя статусом городов воинской славы. Оба документа опубликованы 15 ноября на официальном портале правовой информации. В обоих случаях награждение имело место с формулировкой "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".

Ранее о таком решении главу государства попросил глава Российской академии наук Геннадий Красников, похвалив его последние действия в ходе специальной военной операции.

Отметим, что Мариуполь (Донецкая Народная Республика) и Мелитополь (Запорожская область) де-юре вошли в состав России 30 сентября, когда российскими были объявлены четыре бывших украинских региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.


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