Путин присвоил звания городов воинской славы Мариуполю и Мелитополю

Президент Владимир Путин подписал указы о наделении Мариуполя и Мелитополя статусом городов воинской славы. Оба документа опубликованы 15 ноября на официальном портале правовой информации. В обоих случаях награждение имело место с формулировкой "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".

Ранее о таком решении главу государства попросил глава Российской академии наук Геннадий Красников, похвалив его последние действия в ходе специальной военной операции.

Отметим, что Мариуполь (Донецкая Народная Республика) и Мелитополь (Запорожская область) де-юре вошли в состав России 30 сентября, когда российскими были объявлены четыре бывших украинских региона: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.