РЖД измерили ущерб, который в 2022 году понесли недружественные страны

Руководство Российских железных дорог оценило потери так называемых недружественных стран применительно к товарообороту с Россией в 2022 году. В компании насчитали 125 млн тонн грузов, которые будут по итогам года упущены российскими партнерами вследствие различных санкций, передает "Интерфакс".

"Мы не можем работать, не состыковавшись с другими коллегами. Соответственно, если где-то есть ограничения - мы останавливаемся и все. Соответственно, коллеги в недружественных странах не получили этот груз, транспортники не заработали денег", - рассудил глава ОАО Олег Белозеров.

По его оценке, в выигрыше оказались дружественные страны, которым досталось 60 млн тонн грузов. В целом железную дорогу как средство снабжения Белозеров охарактеризовал как "транспорт дружбы".