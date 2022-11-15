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Новости 17:31

В Петербурге по делу о взятке задержали инженера управления по строительству метро

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о взятке задержали инженера управления по строительству метро

Инженера 1 категории управления по строительству метрополитена ГКУ "Дирекция транспортного строительства" задержали в Петербурге, о чем 15 ноября сообщила пресс-служба регионального управления СК. 37-летнего мужчину подозревают в получении взятки (ч.6 ст.290 УК).

Следствие считает, что специалист договорился с АО "Метрострой Северной столицы" и ОАО "Метрострой" о фиктивном трудоустройстве своего знакомого на должность проходчика. По условиям договоренности, зарплата знакомого шла в карман подозреваемому, и таким образом он с апреля 2020 по октябрь 2022 года получил 2,7 млн рублей в качестве взяток.

"После выявления данного происшествия все причастные работники были уволены, а информация о правонарушении незамедлительно передана следственным органам", - прокомментировали инцидент в пресс-службе МССС.

В компании утверждают, что расследование дела находится в ее интересах: метростроевцы оказывают содействие правоохранительным органам.


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