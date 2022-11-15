Суд в Петербурге прекратил два дела о мелком хулиганстве, возбужденных из-за пацифистской надписи

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по административным делам о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), заведенным в июле в отношении активисток Елизаветы Савиной и Марины Сергеевой. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Петербурженок преследовали из-за пацифистской надписи, нанесенной напротив станции метро "Электросила". Помимо дела о хулиганстве, на них составили протоколы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Впоследствии стало известно о возбуждении против Сергеевой уголовного дела о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Это стало поводом для отъезда активистки из страны.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов