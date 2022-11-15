Петербуржцам запретили выходить на лед

В Петербурге начал действовать сезонный запрет выхода на лед. Соответствующее постановление, действующее до 15 апреля следующего года, подписал губернатор Александр Беглов, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Выход на лед рек, притоков рек и каналов в течение всего этого периода грозит нарушителю административным штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей. При этом в отношении Финского залива, городских озер, прудов и карьеров действуют иные правила: в период с 16 января по 14 марта выход на них не возбраняется.

Прошлой зимой органами власти были привлечены к ответственности 164 нарушителя запрета, а сотрудники регионального главка МЧС спасли на льду 29 человек. Всего в городе функционируют 18 спасательных станций.