Фракция "Яблока" в ЗакСе обратилась к Бастрыкину из-за видео с предполагаемой "казнью" экс-заключенного

Депутаты Законодательного собрания Петербурга из фракции "Яблоко" Александр Шишлов и Борис Вишневский 15 ноября обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием провести проверку из-за видео, на котором якобы запечатлена "расправа" над бывшим заключенным и бойцом ЧВК Евгением Нужиным.

"Яблочники" требуют проверить видеозапись на подлинность, а также завести уголовное дело по статье убийство (ст. 105 УК), если удастся подтвердить, что запись - не монтаж. Кроме того, их интересует, как осужденный смог попасть в ЧВК.

"Двое суток, как видео опубликовано, сопровождаются оглушительным молчанием правоохранительных органов, мгновенно реагирующих в других случаях, которые мы знаем", - написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что похожее обращение отправили его коллеги из Московской городской думы. "Яблочники" из Псковской области и Республики Карелия тоже, по его словам, готовят подобное письмо.

Ранее РИА Новости писало со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, что правоохранительные органы уже проводят проверку по факту опубликованного видеоролика.

Константин Леньков