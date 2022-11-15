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Новости 20:12

Незаконные сборы с жильцов привели к уголовному делу против кооператива в Московском районе

фото ЗакС политика Незаконные сборы с жильцов привели к уголовному делу против кооператива в Московском районе

Представители жилищного кооператива "Наш дом, Среднерогатская - 9" в Московском районе Петербурга оказались фигурантами уголовного дела, которое возбудили из-за самоуправства (ч. 1 ст. 330 УК), о чем сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Основанием для уголовного преследования сотрудников кооператива стали противозаконные сборы с жильцов, которые практиковались с марта прошлого по сентябрь нынешнего года. Деньги собирались за бесперебойное водоотведение и прием сточных вод в точке подключения.

Де-факто эти работы производились силами некоего ООО, которое из-за действий фигурантов понесло ущерб, превышающий 6 млн рублей.


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