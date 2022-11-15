Медведев настроен на изъятие имущества у инвесторов из "вражеских стран"

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил итоги последнего заседания Генассамблеи ООН, на котором большинство стран мира поддержало идею возмещения убытков Украины за счет России. Эту меру бывший президент приравнял к воровству российских активов, посчитав, что за нее проголосовали "вражеские страны". Если дойдет до ее реализации, то, по мнению Медведева, Россия будет вынуждена прибегнуть к ответному экономическому шагу.

"Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов", - написал государственный деятель в своем Telegram-канале.

По его прикидкам, указанной суммы будет достаточно для возмещения того, что представители так называемых недружественных стран хотят конфисковать у России. За резолюцию о заморозке активов накануне проголосовало 93 страны, против резолюции выступили 14 и воздержались 73. По мнению авторов и сторонников инициативы, РФ причинила Украине материальный ущерб, в связи с чем необходимо создать механизм для его возмещения.