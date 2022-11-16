ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:17

В Пулково введен максимальный уровень террористической угрозы

фото ЗакС политика В Пулково введен максимальный уровень террористической угрозы

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево с 10 ноября введен третий, максимальный уровень угрозы совершения терактов, сообщили "Известия" со ссылкой на письмо Ространснадзора авиагаваням и перевозчикам. Аналогичный уровень введен и в петербургском аэропорту Пулково.

"Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3", — приводит газета текст письма, подписанного врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклием Меладзе.

Ространснадзор известил авиапредприятия о необходимости принятия мер, соответствующих третьему уровню террористической угрозы. В Шереметьево, по информации издания, появились бетонные блоки вдоль территории, а в петербургском Пулково увеличилось время досмотра пассажиров.

При этом Шереметьево и Домодедово заявили "Известиям", что поддерживают необходимый уровень защиты, во Внуково запрос издания проигнорировали. Введение повышенного уровня противодействия террористической угрозе в Пулково подтвердил "Фонтанке" собственный источник. В связи с этим пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт заранее.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости16 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама