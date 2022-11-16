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Новости 10:29

Материнский капитал в Петербурге можно будет потратить на обучение у ИП

фото ЗакС политика Материнский капитал в Петербурге можно будет потратить на обучение у ИП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 16 ноября в третьем чтении одобрили поправки в закон о материнском капитале, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, теперь выплату можно будет потратить на оплату обучения ребенка у индивидуальных предпринимателей, имеющих необходимую лицензию. Воспользоваться этим правом смогут родителей детей до 18 лет или сам ребенок в возрасте до 23 лет, сказано в документе.

Также депутаты внесли поправки в Социальный кодекс. По изменению, условия и порядок предоставления материнского капитала устанавливаются соответствующим законом.

За принятие поправок проголосовало 48 депутатов. Это общее число присутствующих на заседании парламентариев

София Саттарова


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