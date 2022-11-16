Петербургские депутаты попросили Мишустина ужесточить требования к школьным охранникам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 16 ноября внесли поправки в текст своего обращения премьер-министру Михаилу Мишустину по ужесточению требований к охране в школах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Парламентарии решили добавить условие о том, что охранники должны обладать "навыками анализа и выявления потенциальных угроз". К ним депутаты относят выявление признаков подготовки возможных преступлений и изменения внешних обстоятельств, создающих потенциальные риски.

Также, по предложению единоросса Алексея Далматова, в обращении решили прописать, что на входе в образовательные учреждения должна действовать система распознавания лиц, а охранять школы необходимо двум постам: снаружи и внутри здания.

Кроме того, петербургские парламентарии считают, что надо усилить работу по обучению детей, педагогов и персонала школ правилам реагирования на потенциальные угрозы. С ними же следует регулярно проводить учения по действиям во время чрезвычайных ситуаций, отметили в обращении депутаты.

Остались в письме к Мишустину предложения о том, что охранники должны соответствовать квалификационным требованиям. В них надо учитывать предельный возраст, уровень физической подготовки, владение навыками рукопашного боя или других боевых искусств и средствами защиты, написали депутаты.

После одобрения правок, депутаты проголосовали за документ в целом. Его согласились направить премьер-министру 44 парламентарий, против проголосовали 5 человек.

София Саттарова