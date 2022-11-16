Правительство уменьшило предельную нагрузку на подрядчиков, занятых в строительстве соцобъектов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установке предельных размеров обеспечения госконтрактов на проектирование и строительство объектов, возводимых за счет средств федерального бюджета, сообщила 16 ноября пресс-служба кабинета министров.

"Теперь предельный размер обеспечения контрактов не может превышать 20 % от цены контракта, если она составляла менее 1 млрд рублей, и 15 % — для контрактов стоимостью более 1 млрд рублей. При этом для расчёта обеспечения из цены контракта должна вычитаться сумма аванса, выдаваемого застройщику", — указали в правительстве.

Под обеспечением исполнения госконтракта понимается банковская гарантия, которую подрядчик должен предоставить заказчику. В случае нарушения подрядчиком обязательств банковская гарантия исполняется, а средства переводятся в распоряжение заказчика. По действующему законодательству, величина обеспечения может варьироваться от 0,5 % до 30 % от стоимости контракта.

"Однако заказчики, как правило, устанавливали максимальный размер обеспечения, что негативно сказывалось на финансовой устойчивости компаний-подрядчиков", — уточнили в правительстве и высказали мысль, что снижение максимальной величины обеспечения "позволит улучшить финансовое состояние предприятий строительной отрасли, сократив излишнюю нагрузку на них".