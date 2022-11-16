По итогам года в Петербурге в рамках нацпроекта отремонтируют 140 километров дорог

В Петербурге завершается сезон ремонта улиц, включенных в нацпроект "Безопасные качественные дороги" на 2022 год, рассказали 16 ноября в пресс-службе губернатора.

Всего в этом году по нацпроекту предполагалось отремонтировать дорожное полотно на 51 городской улице, при этом общая протяженность участков должна составить 140 километров. К настоящему моменту асфальт заменили на 50 проспектах и улицах, указали в Смольном.

"На самых оживленных дорогах асфальт уложен по технологии объемно-функционального проектирования. Состав асфальтобетонной смеси подбирается индивидуально в зависимости от транспортной нагрузки. Также учитываются климатические условия Петербурга", — говорится в сообщении губернаторской пресс-службы. По словам чиновников, благодаря этому "значительно увеличивается срок службы покрытия".

Сейчас продолжается ремонт Витебского проспекта, до 16 декабря дорожные рабочие намерены уложить асфальт на проезжей части, заменить бордюрный камень и отремонтировать тротуары.