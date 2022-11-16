ЗакС хочет обязать правительство оказывать поддержку разработчикам ИИ и роботов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 ноября в первом чтении одобрило изменение закона об основах научно-технической политики города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, закон дополняется строкой о том, что научно-техническая политика города осуществляется исходя из стимулирования разработки, внедрения и использования технологий искусственного интеллекта и робототехники и систем на их основе.

Также законопроект обязывает правительство Петербурга разработать и реализовать государственные программы по поддержке указанных направлений. Исполнительная власть должна будет оказывать поддержку организациям инновационной, научной или научно-технической деятельности, сказано в документе.

Соавтор документа, лидер фракции "Единой России" Павел Крупник сообщил, что принятие документа позволит правительству выделять субсидии организациям, которые занимаются ИИ и робототехникой. Сейчас эта сфера нуждается в финансировании, заявил Крупник.

София Саттарова