Суд в Пскове отменил дисциплинарное взыскание в отношении десантника, отказавшегося ехать на СВО

Псковский гарнизонный военный суд рассмотрел иск контрактника А. Налётова к командиру воинской части, сообщила 16 ноября "Псковская губерния". Десантник обратился в суд с намерением оспорить вынесенный ему выговор из-за отказа отбыть в зону проведения спецоперации.

В своем иске Налётов показал, что получил строгий выговор за "невыполнение приказа командира, подрыв боевой готовности войсковой части, создание предпосылок к невыполнению поставленных задач". Соответствующий приказ десантник счел незаконным, поскольку при проведении разбирательства не было принято во внимание состояние его здоровья. Медосвидетельствование показало, что из-за заболевания Налётов не может исполнять в полном объеме возлагаемые на него обязанности, в дальнейшем решением военно-врачебной комиссии он был признан негодным к службе в ВДВ.

Представитель ответчика заявил, что распоряжение об отбытии в зону СВО было отдано в устной форме, в момент вынесения выговора десантник медицинских противопоказаний не имел, за медпомощью не обращался и оправдательных документов не предоставил. Врио начштаба воинской части показал в суде, что из-за отсутствия подтверждения проблем со здоровьем у Налётова счел, что тот попросту уклоняется от выполнения приказа под надуманными причинами.

Суд установил, что протокол о грубом дисциплинарном проступке против десантника не составлялся, что является несоблюдением установленного порядка привлечения к ответственности, так как Налётов не мог ознакомиться с протоколом и представить свои возражения. В итоге суд признал оспариваемый приказ командира незаконным и отменил его, но отметил, что вопрос привлечения десантника к ответственности может быть рассмотрен повторно при условии соблюдения процедуры и установленных сроков.