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Новости 14:58

Колокольцев пожаловался на нехватку в МВД 90 тысяч сотрудников

фото ЗакС политика Колокольцев пожаловался на нехватку в МВД 90 тысяч сотрудников

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о кадровом голоде в возглавляемом им ведомстве, передает 16 ноября РИА "Новости". Выступая в Совфеде, министр объявил о нехватке 90 тысяч сотрудников в силовом ведомстве.

Согласно заявлению Колокольцева, в МВД наблюдается большой отток работников. При этом такое положение пока не сказывается на криминогенной обстановке, но всему есть предел, добавил он.

"Это не сказывается, пока не сказывается на криминогенной ситуации: преступность продолжает сокращаться, раскрываемость растет. Но всему есть свой разумный предел", — высказался глава МВД.

По мнению силовика, "уповать на то, что эта динамика будет продолжаться" исключительно из-за призывов со стороны МВД и других органов госвласти "наверное, не стоит".


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