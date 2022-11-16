На признанного иноагентом краснодарского адвоката завели второе дело о дискредитации армии

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* стал фигурантом уже второго по счету дела о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). В своем Telegram-канале юрист сообщил, что о возбуждении второго дела узнал на следующий день после завершения "эпопеи", связаннной с первым.

Если в предыдущий раз претензии у правоохранителей возникли к видеозаписи, на которой адвокат критически отзывается о военной спецоперации на Украине, то теперь их не устроили пацифистские посты Беньяша* в авторском Telegram-канале.

"И нас опять ждёт веселый и абсурдный судебный процесс (в том же суде)", - резюмировал юрист.

*Минюст внес Михаила Беньяша в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента