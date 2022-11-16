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Новости 15:47

Миронов предложил Шойгу кратно поднять довольствие срочников

фото ЗакС политика Миронов предложил Шойгу кратно поднять довольствие срочников

Лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов официально обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением пересмотреть размер довольствия для срочников. По мнению депутата, изложенному в его Telegram-канале, они не должны получать по две тысячи рублей в месяц, как это происходит сегодня. Он подчеркивает, что даже некоторые дополнительные выплаты не слишком меняют материальное положение солдат.

"Поддержание на высоком уровне престижа прохождения военной службы по призыву – одна из стратегических задач, стоящих перед государством в условиях обострения международной обстановки", - гласит один из аргументов Миронова, содержащихся в письме.

Политику представляется правильным увеличить месячное довольствие срочников до одного МРОТ, то есть, до 15 279 рублей.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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