Миронов предложил Шойгу кратно поднять довольствие срочников

Лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов официально обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением пересмотреть размер довольствия для срочников. По мнению депутата, изложенному в его Telegram-канале, они не должны получать по две тысячи рублей в месяц, как это происходит сегодня. Он подчеркивает, что даже некоторые дополнительные выплаты не слишком меняют материальное положение солдат.

"Поддержание на высоком уровне престижа прохождения военной службы по призыву – одна из стратегических задач, стоящих перед государством в условиях обострения международной обстановки", - гласит один из аргументов Миронова, содержащихся в письме.

Политику представляется правильным увеличить месячное довольствие срочников до одного МРОТ, то есть, до 15 279 рублей.