На Петроградской стороне для нужд будущего филиала РАНХиГС реконструируют дом-памятник

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции здания бывшей богадельни на Каменноостровском проспекте, 66А, выдав положительное заключение, о чем говорится на сайте учреждения. Здесь разместят петербургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Утвержденную документацию подготовило ООО "Северо-Западное проектное бюро". После реконструкции площадь здания увеличится с 6913,8 до 7421,7 кв. метров. Работать и учиться в новом филиале вуза смогут 1053 человека. Ранее Главгосэкспертиза уже выдавала положительные заключения на работы в здании.

"На этот раз была проведена процедура экспертного сопровождения, поскольку в проект были внесены некоторые изменения: откорректированы демонтажные схемы и объемы работ, состав перегородок, исключено устройство монолитных железобетонных поясов над каждым этажом путём разработанных решений в виде псевдовантовой системы, откорректированы планировки ряда помещений, добавлена мозаика на план пола вестибюля", - поясняется в сообщении.

Дом бывшей богадельни на Каменноостровском, построенный в 1880-х годах по проекту архитектора Федора Харламова, внесен КГИОП в реестр региональных памятников. В советское время здесь располагался Второй педагогический институт, позднее ставший частью РГПУ имени Герцена.

фото: Mary, citywalls.ru