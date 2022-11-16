Петербургские суды приняли сотый иск, связанный с частичной мобилизацией

Объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила, что 16 ноября было зарегистрировано сотое по счету исковое заявление, связанное с вопросами частичной мобилизации.

Последним в Приморский районный суд обратился Вячеслав Полубинский, который оспаривает свое исключение из списка на отсрочку от мобилизации. Минобороны в середине октября мотивировало свой отказ предоставлять отсрочку тем, что специальность Полубинского не соответствует требованиям ведомства. Он, в свою очередь, не согласен с решением, полагая, что министерство не учло сам характер его нынешней работы: истец исполняет обязанности единственного тестировщика программного обеспечения в ООО "Автошкола "Светофор", которое включено в перечень IT-компаний.

К настоящему моменту из ста дел суды успели рассмотреть 74. Лидером по числу полученных заявлений остается Фрунзенский район, зарегистрировавший 17 исков.