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Новости 17:30

Петербургские суды приняли сотый иск, связанный с частичной мобилизацией

фото ЗакС политика Петербургские суды приняли сотый иск, связанный с частичной мобилизацией

Объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила, что 16 ноября было зарегистрировано сотое по счету исковое заявление, связанное с вопросами частичной мобилизации.

Последним в Приморский районный суд обратился Вячеслав Полубинский, который оспаривает свое исключение из списка на отсрочку от мобилизации. Минобороны в середине октября мотивировало свой отказ предоставлять отсрочку тем, что специальность Полубинского не соответствует требованиям ведомства. Он, в свою очередь, не согласен с решением, полагая, что министерство не учло сам характер его нынешней работы: истец исполняет обязанности единственного тестировщика программного обеспечения в ООО "Автошкола "Светофор", которое включено в перечень IT-компаний.

К настоящему моменту из ста дел суды успели рассмотреть 74. Лидером по числу полученных заявлений остается Фрунзенский район, зарегистрировавший 17 исков.


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