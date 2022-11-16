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Новости 18:29

В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий

Одиннадцать депутатов федерального уровня и три сенатора поставили свои подписи под новым законопроектом, внесенным 16 ноября в Госдуму и наделяющим ветеранов боевых действий правом досрочного выхода на пенсию.

Согласно документу, мужчины, участвовавшие в боевых действиях, смогут начать получать страховую пенсию по наступлении 60 лет, а женщины — по наступлении 55 лет. Соавтор инициативы, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил в своем Telegram-канале, что ветераны давно ждали подобного решения.

"Требования к стажу предлагаем снизить до 15 лет", - добавил он.

По сведениям Нилова, комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов в последнее время получал все больше обращений по этому поводу.


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